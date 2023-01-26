"Надвижка последнего, четвертого, пролета запланирована на 31 января. Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение. На этом основная часть восстановительных работ будет завершена", — написал он в своем телеграм-канале.

Хуснуллин также сообщил, что в четверг специалисты закончили надвижку третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста.

Он уточнил, что финальный этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов и дренажа для отвода воды.

"Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение", — написал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что первые два новых пролета левой стороны автодорожной части моста уже заняли свое проектное положение.

Ранее сообщалось, что в четверг работы по надвижке нового пролетного строения на левой стороне моста заняли восемь часов — на четыре часа быстрее запланированного срока.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве, часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.