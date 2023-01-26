"Основные операторы по Тунису "Гранд Экспресс" и "Экспресс Турс" открыли раннее бронирование туров из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир. Из Петербурга полетная программа стартует 7 апреля, из Москвы – 8 апреля. В апреле рейсы из Москвы и Петербурга будут совершаться дважды в неделю, а к сезону, как ожидается, их частота будет доведена до 8 раз в неделю", — рассказали в организации.

Как отметили в РСТ, наличие прямой перевозки заметно подстегнуло спрос на направлении, бронирования идут с глубиной до октября. Причем бронируют не только туристы из Москвы и Петербурга, но и из других регионов России.

"Цены на перелет привлекательные, поэтому спрос на туры хороший, а к весне он будет еще выше. Кроме того, Тунис – самое близкое зарубежное пляжное направление: перелет рейсами Nouvelair, займет 3,5 часа из Санкт-Петербурга и 4 часа из Москвы", — пояснили в РСТ.

Авиакомпания Nouvelair запустила рейсы в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга в августе прошлого года, на новый год также предлагались рейсы на остров Джерба. В апреле авиакомпания планирует возобновить полеты.

В 2022 году Тунис посетили около 6 млн иностранных туристов, из них порядка 10 тыс. – россияне.