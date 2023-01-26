На совете по туризму в четверг глава региона предложил туроператорам подумать над разработкой туров для местных жителей.

"Я считаю принципиально важным, чтобы отдых на территории нашей области был доступен жителям. Давайте сегодня обсудим возможность какой-то скидки для жителей Мурманской области", — сказал губернатор, призывая стимулировать северян путешествовать по своему региону.

Он отметил, что в популярной среди туристов Териберке цены стали очень высокими и зачастую недоступными для жителей Заполярья даже с учетом северных зарплат.

По данным из открытых источников, трёхдневный тур в Териберке может стоить около 60 тыс. рублей, стоимость морской прогулки из Териберки для наблюдения за котами — около 15 тыс. рублей.

Как сообщалось, турпоток Мурманской области по итогам 2022 года, согласно прогнозу, может составить 534,8 тыс. человек. Официальные данные Росстата о количестве принятых туристов будут известны весной текущего года.

По итогам 2021 года турпоток в Мурманскую область составил 486 тыс. человек. Таким образом, предполагаемый рост составляет 10%.