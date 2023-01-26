В сравнении с 2021 годом, когда было перевезено 45,8 млн человек, это меньше на 11%.

Сколько группа перевезла на внутренних линиях и сколько — на международных, в сообщении не уточняется.

Пассажирооборот группы в прошлом году составил 98,4 млрд пассажиро-километров (-1,7%), занятость кресел — 83,6% (+3,3 п.п.).

Авиакомпания "Аэрофлот" в прошлом году перевезла 20,5 млн человек (-4% г/г). Пассажирооборот составил 56,5 млрд пкм (+9,5%), занятость кресел достигла 81% (+6,7 п.п.). В частности, на внутренних линиях пассажиропоток головной компании группы составил 16,7 млн человек (+7,6%), пассажирооборот — 41,8 млрд пассажиро-километров (+30,3%). Процент занятости кресел достиг 83,7%, что на 4,7 п.п. выше, чем годом ранее.

"Операционные результаты 2022 года и их динамику относительно прошлых периодов необходимо рассматривать в контексте влияния на них факторов внешней среды — внешнеполитической обстановки и ограничений на полеты", — отметили в пресс-службе "Аэрофлота".

Все российские авиакомпании в 2022 году перевезли более 95 млн человек, сообщал глава Минтранса Виталий Савельев. В сравнении с 2021 годом это меньше на 14%.