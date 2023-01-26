"9 февраля 2023 года в честь дня рождения ГИМ основную экспозицию Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты бояр Романовых можно будет посетить за 50% стоимости билета. Все мероприятия для посетителей с входным билетом будут бесплатными", — сообщили в пресс-службе музея.

Директор музея Алексей Левыкин отметил, что "каждый год проводя подобные акции, мы стремимся дать возможность каждому желающему узнать больше о культуре и истории нашей страны и увидеть своими глазами подлинные предметы, связанные со становлением и развитием российского государства".

В течение всего дня гостей музея ждут экскурсии, лекции, мастер-классы, игротека. Посетители смогут поучаствовать в специальных программах с элементами квиза и услышать концерт "Музыка Древней Руси". Специальным мероприятием вечера станет концерт "Классика при свечах", который пройдет в Парадных сенях Исторического музея.