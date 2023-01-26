"Работы по созданию музея вышли на финишную прямую. Над концепцией и дизайном работает дизайн-бюро "Б&К", разрабатывающее решения для современных музейных экспозиций. Экскурсия начнется для посетителей уже при входе на территорию завода, где разместятся экспонаты старой линии производства сыров и масла – это оборудование сегодня уже стало объектами современной скульптур. Здесь же откроются магазин, где можно будет купить сыры, и кафе-ресторан "Сыр-бор", — рассказали в пресс-службе.

В переходе между двумя зданиями завода для посетителей установлены информационные стенды, которые рассказывают об истории сыра в мире.

"Будет представлена сырная карта Европы, знаковые мировые сыры, посетители узнают этимологию слова "сыр" на разных языках мира, начиная с латыни. Чуть дальше, в зоне, оформленной под кухню, можно будет познакомиться с различными рецептами приготовления сыров и блюд на их основе", — сообщил креативный директор дизайн-бюро "Б&К" Эрик Белоусов.

По его словам, в ходе экскурсии посетители смогут узнать в целом о том, как зародилось и развивалось сыроварение в России. В музее будут представлены старинные гравюры, фотографии и другие документы. Большая экспозиция посвящена деятельности основателя российского сыроделия Николая Верещагина, затем история дойдет до 1935 года, когда был основан завод в Угличе. Отсюда можно будет увидеть современное производство сыра на заводе через панорамные витрины и получить пояснения по каждому этапу производственной цепочки. В конце экскурсии гостям предложат продегустировать сыры, а затем приобрести их.

Посетители увидят восстановленную линию старого производственного оборудования, (сырную ванну, весы для сыра и так далее), видеоматериалы, рассказывающие о существовавших раньше технологиях производства сыров.

В небольшом кинотеатре музея будет демонстрироваться фильм об истории и работе УСМЗ, также здесь будут проходить различные встречи и лекции. В тематических развлекательных зонах разместятся лаборатории сыра и молока, где посетители смогут собрать собственную упаковку. Появится и зона, где сыр будет представлен как герой мультфильмов и кинофильмов.

"Мы обнаружили на заводе различные интересные документы, приказы, в том числе о том, как предприятие работало во время Великой Отечественной войны, и эти любопытные исторические артефакты тоже войдут в экспозицию музея", — добавил Беляков.

Как отметил Сергей Бачин, председатель совета директоров компании "Агранта", в которую входит владеющий УСМЗ холдинг "АгриВолга", от появления идеи создания музея сыра при заводе до реализации проекта прошло несколько лет.

"Создание на Угличском сыродельно-молочном заводе музея истории советского сыроделия – наш вклад в сохранение традиций отечественного сыроварения. Мы с большим уважением относимся к нашей истории, и сыроделие, которое когда-то основал в России Николай Верещагин, — одна из интереснейших и важных страниц в ней", — цитирует его пресс-служба

Интерьеры и меню ресторана "Сыр-бор" станут продолжением посвященной сырному производству экспозиции.

"Изюминкой ресторана будут сыры и блюда из них. Причем здесь можно будет попробовать не только традиционные сыры производства УСМЗ, такие как российский или голландский, но и органические бренда "Углече Поле" компании "АгриВолга". Ресторан станет точкой притяжения для жителей и гостей Углича, в том числе и для туристов, путешествующих на теплоходах, поскольку такого заведения общественного питания в городе нет", — рассказал бренд-шеф ресторана Григорий Мосин.

По его словам, создатели ресторана обсуждают возможность сделать проект сетевым.