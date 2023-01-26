"В настоящее время разработаны схемы размещения 89 объектов зарядной инфраструктуры в разрезе шести пилотных муниципальных образований, а также автодороги федерального М-4 "Дон" и дорог регионального значения. На 2023 год в Краснодарском крае запланировано строительство 47 быстрых зарядных станций, на 2024 год — 53", — сообщили в министерстве.

В 2023 году участие в региональном проекте строительства ЭЗС планируют принять участие семь инвесторов. Новые станции появятся, в том числе, вдоль федеральной трассы М-4 "Дон", ведущей к Черноморским курортам, в направлении Крымского моста, северной и восточной частях края.

В министерстве напомнили, что в 2022 году в регионе было установлено 89 ЭЗС, из них 76 — на территории муниципальных образований и 13 — вдоль трассы М-4 "Дон" от границы Ростовской области до Новороссийска. Новые станции появились в Краснодаре, Анапе, Туапсе, Сочи, Новороссийске, Геленджике, а также в Северском, Ленинградском, Крымском, Темрюкском, Красноармейском районах. Инвесторами выступили АО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края" (НЭСК, занимается транспортировкой электроэнергии и обслуживанием электросетей), АО "Позитивные продукты" и АО "Ситроникс". Все объекты введены в эксплуатацию.

Краснодарский край входит в число пилотных регионов страны, на территории которых реализован первый этап концепции развития электрозарядной инфраструктуры. Расстояние между действующими ЭЗС на трассе "Дон" в настоящее время не превышает 100 км.