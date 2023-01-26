Отель Minger Med Spa расположен в селе Мингер Сабинского района Татарстана.

"В комплексе 40 номеров с видом на лес, в спа доступны фитнес-зал, бассейн, традиционная баня, хаммам, кедровая бочка, соляной грот и флоатинг", — говорится в сообщении.

Здесь же обустроен конференц-зал на 80 гостей, ресторан на 60 мест, а также гостевой дом для мероприятий клубного формата.

Фото: Пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму

Село Мингер расположено в 100 км от Казани. Оно известно тем, что на его территории уже много лет проходит летний национальный праздник Сабантуй, собирающий большое количество гостей не только из Татарстана, но и из соседних регионов.

В селе также расположен единственный в России интерактивный музей медресе и копия казанской Башни Сююмбике.