"Промышленные предприятия Свердловской области в 2022 году посетили более 15 тыс. человек — это в два раза больше турпотока 2021 года", — говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что представители 20 свердловских предприятий прошли обучение в рамках Всероссийского акселератора по промышленному туризму и усовершенствовали свою работу с гостями.

"Развитие промтуризма позволяет людям увидеть своими глазами процесс выплавки чугуна и изготовление железнодорожных колес, познакомиться с одним из самых мощных гидравлических прессов в мире, узнать о производстве резервуаров для атомных станций размером с 9-этажный дом", — цитируются в сообщении слова директора регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Свердловскую область посетили свыше 2 млн туристов. В допандемийном 2019 году этот показатель составил 1,6 млн человек.