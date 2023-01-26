С 2023 года в экспозиции XX века (зал № 80) в Корпусе Бенуа открывается камерное пространство для временных выставок живописи, графики и скульптуры из собрания Русского музея. 26 января состоится показ первой экспозиции в новом пространстве — выставка этюдов к неосуществленной картине "Радость жизни" советского живописца, графика, художника книги и театра Самохвалова (1894-1971).

В экспозицию первой выставки в новом пространстве вошли семь миниатюрных этюдов, выполненных преимущественно гуашью на картоне и бумаге. Экспозиция поддержана пейзажами, миниатюрной скульптурой, а также тремя крупными живописными работами Самохвалова 1920-х — 1930-х годов.

"Летом 1926 года Самохвалов отдыхал на берегу Дудергофского озера под Ленинградом. Здесь он задумал большую многофигурную картину "Радость жизни" — изображение группы молодых людей на пляже. В этом простом бытовом мотиве художник увидел один из символов новой эпохи. Замысел картины остался неосуществленным, но хранящиеся в Русском музее этюды, выполненные в 1928 году, дают представление о направлении творческих поисков художника", — отмечают в музее.