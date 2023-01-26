"На сегодняшний день основные налоговые отчисления в рамках проекта поступают от работы двух гостинично-развлекательных комплексов с казино — Tigre de Cristal и" Шамбала". Планируется, что после постройки всех (запланированных — ИФ) двенадцати отелей с казино налоговый поток в консолидированный бюджет Приморского края составит более 5 млрд рублей", — сказал врио гендиректора КРПК Игорь Трофимов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, несмотря ограничения, связанные с COVID-2019, и экономические санкции, резиденты игорной зоны продолжают осуществлять коммерческую деятельность.

"Возникшие трудности напрямую отражаются на потоке иностранных туристов, который по сравнению с докризисным периодом значительно сократился, и последние три года подряд находится на низком уровне. В связи с этим правительство Приморского края по настоящее время обеспечивает резидентам игорной зоны "Приморье" работу на условиях минимальных налоговых ставок на игорный бизнес", — пояснил Трофимов.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.

По данным КРПК, на сегодняшний день строительные и проектные работы в игорной зоне ведут восемь частных инвесторов. Потенциальный объем инвестиций превысит 114 млрд рублей.

В настоящее время в России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).