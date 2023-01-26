"Туризм содействует развитию до 50 смежных отраслей, способствует росту малого бизнеса, создает дополнительные рабочие места. У каждого города и района должны быть собственные туристические маршруты. И сложные, как туры по Васюганским болотам, и более доступные туры выходного дня", — сказал Мазур на стратегической сессии по развитию внутреннего и въездного туризма.

Скепсис по поводу туризма в Сибири проходит, и регион становится привлекательным для путешественников благодаря уникальности территории с богатыми историей, культурой и событиями международного уровня, отметил он.

Глава региона привел в качестве примера плотницкий фестиваль "Праздник топора", фестиваль "Этюды Севера", а также подчеркнул, что фестивальные площадки пользуются популярностью не только в дни мероприятий, но и круглый год.