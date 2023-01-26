"Почти 1,6 млрд рублей дополнительно выделят Иркутской области из федерального бюджета на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров в 2025-2027 годах", — говорится в сообщении.

По информации областных властей, на эти цели на 2023-2024 годы региону уже выделено 2,3 млрд рублей.

"Средства пойдут на создание централизованных сетей водоотведения по Байкальскому тракту протяженностью 40,6 км и строительство двух автомобильных дорог четвертой категории в этом же районе", — сказано в пресс-релизе.

Субсидии распределяются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Мероприятия реализуются регионами совместно с корпорацией "Туризм.РФ" и инвесторами.

Автодорога регионального значения Иркутск — Листвянка, так называемый Байкальский тракт — самый короткий путь на озеро Байкал. Трасса идет на юг от Иркутска и заканчивается поселком Листвянка, откуда туристы могут продолжить свое путешествие водным путем или, переправившись через исток реки Ангары, увидеть историческую Кругобайкальскую железную дорогу.