"Ориентировочно на 8 февраля запланировано заседание Межведомственной комиссии, в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации Соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года", — говорится в сообщении.

Получены основные согласования государственных контролирующих органов для обеспечения безвизовых туристических обменов через пункты пропуска на территории Приморья. Сейчас утверждается механизм электронной регистрации списков туристских групп. Это потребует дополнительного времени в связи с празднованием Восточного нового года и выходными днями в КНР, информирует агентство.

Сейчас пересечение российско-китайской границы возможно только при наличии визы.

Как сообщалось, реализация соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года была приостановлена с января 2021 года. Сейчас заверение списков групп для безвизовых туристических поездок не производится.

В январе этого года первые пассажирские автобусы с гражданами КНР пересекли российско-китайскую границу в Приморье после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Также возобновило работу пассажирское направление в пункте пропуска Забайкальск-Маньчжурия, закрытого в феврале 2020 года из-за коронавируса.