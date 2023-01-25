Это составляет 80,9% от уровня допандемийного 2019 года и соответствует ранее сделанному прогнозу компании (восстановление до 77-83%).

Трафик в парижском аэропорту "Шарль де Голль", крупнейшем по количеству обслуживаемых пассажиров в стране, в прошлом году составил 57,47 млн пассажиров, что более чем вдвое (на 119%) превышает показатель 2021 года. Аэропорт "Орли", второй по величине аэропорт Парижа, зафиксировал скачок пассажиропотока почти на 86% — до 29,19 млн пассажиров.

Число пассажиров, прошедших через аэропорт "Шарль де Голль", составляло 75,5% от показателя 2019 года, через "Орли" — 91,6%.

Количество пассажиров международных рейсов (включая заморские департаменты Франции, но не включая европейские маршруты) в парижских аэропортах в прошлом году выросло в 2,4 раза. В том числе объем пассажирских перевозок с Северной Америкой увеличился в 3 раза, с Африкой — на 96%, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — в 3,5 раза, с Латинской Америкой — в 2,5 раза.

Пассажирооборот с другими странами Европы увеличился в 2,2 раза, объем внутренних перевозок повысился на 46,5%.

Groupe ADP учитывает в своих показателях результаты турецкого аэропортового оператора TAV Airports и индийского GMR Airports, а также ряда других аэропортов, которые полностью или частично принадлежат группе.