В рамках договора "Новастрой" возведет гостиницу 4* на улице Бурхана Шахиди. Апарт-отель рассчитан на 106 номеров. Общая площадь апарт-отеля составит 4,8 тыс. кв. метров, включая подземный паркинг. Помимо номерного фонда, запланировано строительство коммерческих помещений: ресторана, spa-комплекса.

Инвестиции и сроки реализации проекта не раскрываются.

Также "Новастрой" на основании договора франчайзинга получит право на использование бренда Vertical Boutique. Согласно договору, управлять гостиницей будет компания Becar Hospitality (входит в Becar Asset Management Group).

Becar Asset Management Group основана в 1992 году в Петербурге, является инвестиционной компанией на рынке недвижимости. В портфеле группы — проекты в России, США, Великобритании и ОАЭ.

Согласно сайту компании, ГК "Новастрой" работает на рынке с 2018 года и реализует строительные проекты в Казани. Ввела в эксплуатацию более 100 тыс. кв. метров жилья.