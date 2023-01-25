Как сообщает пресс-служба администрации региона, инвестор уже приступил к проектным работам. До 2027 года в рамках проекта планируется провести комплексную реконструкцию основного 17-этажного здания санатория, а также построить три дополнительных корпуса.

"На месте устаревшего санатория в крае заработает санаторно-гостиничный комплекс со спальными корпусами, медицинской базой, СПА и зонами отдыха", — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий, процитированный в сообщении.

Территория санатория составляет 10 гектаров, из которых около 7 занимает парк, который также предстоит благоустроить. Кроме того, инвестор проведет оснащение пляжной территории.

Как сообщалось, Five development планирует инвестировать 130 млрд рублей в проекты курортной недвижимости на юге России и в Абхазии. Общий объём строительства составит свыше 1 млн кв. метров. Компания будет реализовывать премиальную курортную недвижимость в трех локациях: в Краснодарском крае, в Крыму и в Абхазии. Объем земельного банка составляет свыше 500 гектаров.

"Сочи-Парк пять плюс", по данным газеты "Коммерсантъ", связан с экс-министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым.

Как сообщалось, "Сочи-Парк пять плюс" планирует построить в Пицунде (Абхазия) гостиничный комплекс стоимостью 20 млрд рублей. Ткачев в качестве инвестора и председателя совета директоров "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева" в декабре 2021 года представил проект президенту Абхазии Аслану Бжания. Гостиничный и апартаментный комплекс "Москва Резорт" разместится на площади более 45 га. В главном здании гостиницы будет 700 номеров.

Кроме того, НАО "Красная поляна", которую также связывают с семьей экс-главы Минсельхоза РФ, сообщило о намерении в ближайшие 10 лет вложить 46 млрд рублей в развитие одноименного горнолыжного курорта, построить горный экокурорт "Лагонаки" в Адыгее стоимостью 35 млрд рублей, и курорт "Ялта-парк" в Крыму за 16 млрд рублей.

Семье Ткачева принадлежит и один из крупнейших агрохолдингов в России — "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", объединяющий 29 сельхозпредприятий, с земельным банком в 665 тыс. га.