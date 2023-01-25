Все перевозчики были разбиты на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.

Среди российских авиакомпаний, выполняющих более 360 рейсов в год, лидером оказался "Аэрофлот" с пунктуальностью 95,5%. Вторую строчку заняла авиакомпания "Ямал" (94,4%), третье — Utair (93,5%).

В группе авиакомпаний, выполнивших менее 360 рейсов за год, первое место досталось Smartavia (95,5%), второе — "Северсталь" (94,5%), третье — NordStar (91,5%).

Среди зарубежных авиаперевозчиков самой пунктуальной авиакомпанией стала киргизская Avia Traffic Company (95,9%), следом за ней — Belavia (88,5%), тройку лидеров замкнула Uzbekistan Airways (84,6%)

Согласно данным на сайте аэропорта, полеты из Екатеринбурга и в Екатеринбург в 2022 году выполняли порядка 40 российских и международных авиакомпаний.

Как сообщалось, в 2022 году были доступны прямые регулярные перелеты в 59 российских городов, регулярные и чартерные рейсы по 33 зарубежным маршрутам.