Строительство первой очереди комплекса сейчас в завершающей стадии. На территории в 9 гектаров построено четыре литера суммарно на 450 номеров. Также проектом предусмотрено создание лесопарковой зоны, спортивного клуба, конгресс-холла, бассейнов.

Объект планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале текущего года. Инвестиции составляют 1 млрд рублей.

Вторым этапом строительства, который рассчитан на 2026-2027 годы, планируется увеличить количество номеров до 839.

На сайте Azimut Hotels сообщается, что гостиничная сеть и застройщик объекта — сочинская стройкомпания "Ростинвестстрой" подписали соглашение об управлении этим комплексом, он будет работать под брендом "Azimut парк отель Лоо".

Azimut Hotels объединяет более 60 отелей и санаториев в 50 городах России и за рубежом с общим фондом более 11 тыс. номеров. Пока у сети только одна гостиница на главном российском черноморском курорте — "Azimut здоровье мыс Видный" на южном склоне горы Ахун, в Тихой бухте. По соседству с Сочи у Azimut есть один отель в Геленджике, а также несколько объектов на горном курорте "Роза Хутор".