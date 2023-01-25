Истица в ноябре 2020 года приобрела билеты из Петербурга в Саратов и обратно более чем за 15 тысяч рублей на 1 и 11 января 2021 года. Однако 26 декабря она обратилась к врачу с признаками наступления беременности и получила справку о противопоказании к перелету. "Победа" отказалась вернуть деньги, и пассажирка обратилась в суд.

Сторона ответчика в суде указала, что истица выбрала невозвратный тариф, кроме того, при принятии решения о вынужденном возврате билетов авиакомпания руководствуется приказом министерства транспорта, содержащим перечень медицинских документов и требования к ним.

"Листок нетрудоспособности, в частности, является необходимым для проведения финансовых операций. При наличии только справки от гинеколога и отсутствии иных документов, подходящих под перечень необходимых для возврата денежных средств, суд истцу отказал", — говорится в сообщении.