Согласно статистике Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), с начала года Шри-Ланку посетили 72 тыс. иностранных туристов. Лидером по числу путешественников стала Россия, откуда приехали 17,5 тыс. туристов. На втором месте Индия (9,2 тыс.), замыкает тройку Германия (6,3 тыс.). Также в топ-10 вошли Великобритания (5,9 тыс.), Франция (3,3 тыс.), Австралия (2,67 тыс.), Канада (2,45 тыс.), США (1,9 тыс.), Мальдивы (1,7 тыс.) и Израиль (1,3 тыс.).

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора FUN&SUN, российские туристы обеспечивают достаточно стабильный турпоток на Шри-Ланку.

"Спрос на направление очень хороший, как и на всю Юго-Восточную Азию. Учитывая стабильный турпоток и тенденцию к росту, мы наращиваем авиаперевозку", — пояснили в туркомпании.

Так, с 29 января туроператоры FUN&SUN и Coral Travel совместно запустят чартерную программу на Шри-Ланку (Коломбо) на рейсах авиакомпании AZUR air из трех городов – Новосибирска, Тюмени и Самары.

Помимо этого, с 10 февраля туроператор запускает второй рейс по маршруту Москва – Маттала на самолетах авиакомпании Red Wings. Полетная программа заявлена до 24 апреля. Рейсы будут выполняться из аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".

В настоящее время прямые рейсы на Шри-Ланку выполняются или запланированы из шести городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Тюмени и Самары. Также можно добраться со стыковками в Турции, ОАЭ и других странах Ближнего Востока.