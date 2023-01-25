По словам собеседника агентства, новый выставочный центр будет посвящен ретромобилям.

"У нас уже работает Музей советского автопрома, на котором представлено более 50 разных моделей советской и российской автомобильной и сельскохозяйственной техники. Новый же музей представит ретро — машины более разнообразного модельного ряда. Все экспонаты собранных энтузиастами и восстановленных благодаря терпению и трудолюбию основателей музея", — рассказал он.

Агро-кластер "Наше Орехово" расположен в селе Орехово Лакашинского сельского поселения Спасского района Рязанской области. В настоящее время в агро-кластере уже действуют три музея — Музей каллиграфии, экспозиция которого включает уникальные образцы письма, в том числе и созданные признанными мастерами каллиграфии мировые шедевры; Музей русских гуслей и китайского гуциня; Музей советского автопрома.