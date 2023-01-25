Текстильный фрагмент длиной 12,1 см и шириной 5,5 см выявлен в захоронении женщины, совершенном по христианскому обычаю.

На ткани шелковыми и золотными нитями изображена композиция из трех фигур святых (деисус): центральной фигурой является фронтальное изображение Иисуса Христа с благословляющим жестом, по бокам — стоящие в молитвенных позах Богородица и Иоанн Предтеча. В вышивке использованы разнообразные приемы шитья: по настилу, "напроем", "в раскол" по форме, стебельчатый шов.

"Подобные находки свидетельствуют о том, что на ранних этапах христианства религиозные сюжеты вполне могли присутствовать в обиходе и, вероятно, им отводилась роль демонстрации принадлежности к православию. Несомненно, что богатое золотное шитье является статусным оформлением костюма и свидетельствует о высоком благосостоянии погребенных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что находка представляет собой образец высокого произведения декоративно-прикладного искусства и требует дальнейшего изучения. Ученые отмечают, что наиболее близкой аналогией для найденного фрагмента текстиля являются поручи (нарукавники) преподобного Варлаама Хутынского, хранящиеся в Новгородском государственном музее-заповеднике и датируемые XII веком.