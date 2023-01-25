Поставки состоятся в период с 2026 по 2028 годы.

Согласно сообщению, предварительный договор устанавливает основные параметры сделки, включая стоимость самолетов, условия поставки, гарантийные обязательства производителя, облик воздушных судов. Стоимость сделки не раскрывается.

Так, самолеты "Байкал" будут поставляться перевозчику с двигателями ВК-800СМ и воздушными винтами АВ-901. Сверх штатной комплектации построенные для "Витязь-Аэро" самолеты будут оснащены дополнительным оборудованием, включающим противообледенительную систему, метеорологический локатор, автопилот, расширенный состав пилотажно-навигационного оборудования.

Стороны согласовали компоновку салона воздушного судна как в пассажирском варианте, предусматривающем перевозку 9 пассажиров, так и в грузовом.

По данным пресс-службы УЗГА, авиакомпания "Витязь-Аэро" планирует расширять свой бизнес, развивая перевозки на самолетах.

"Для их эксплуатации мы подготовили в своем базовом аэропорту Николаевка взлетно-посадочную полосу. "Байкал" будем использовать и на регулярных направлениях, и в туристических перевозках. На Камчатке очень нужна малая авиация, и мы считаем, что новые самолеты помогут удовлетворить существующий спрос", — приводятся в сообщении слова гендиректора ООО АК "Витязь-Аэро" Виктора Сиротина.

"Уральский завод гражданской авиации" участвует в проектах, связанных с созданием легкого многоцелевого самолета "Байкал" и турбовинтового регионального самолета "Ладога", которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. Входящий в состав УЗГА дивизион "Двигатели" разрабатывает турбовальный двигатель ВК-800СМ для "Байкала".

"Витязь-Аэро" осуществляет регулярные пассажирские перевозки, перевозки грузов, выполняет авиационные работы на Камчатке. В парке компании — вертолеты Ми-8.