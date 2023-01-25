"Продолжительность перехода составит около месяца. Часть маршрута будет по федеральной трассе "Колыма", другая часть — по старому тракту, тем самым Дугуйдан повторит пути якутского писателя Алексея Кулаковского и купца-мецената Николая Кривошапкина", — говорится в сообщении.

Таким образом Винокуров намерен активизировать сотрудничество между Якутией и Магаданской областью. Поездка является одним из способов рассказать об уникальных якутских лошадях. По словам Винокурова, это очень древняя, весьма выносливая порода лошадей, которая способна выдержать холод от минус 70 градусов и зной до плюс 40 градусов.

По территории Колымы группа участников проекта проедет как через действующие, так и уже несуществующие населенные пункты. Среди них — поселки Кадыкчан, Большевик, Холодный, Сусуман, Бурхала, Ягодное, Дэбин, Спорное, Оротукан и село Верхний Сеймчан.

Проект реализуется при поддержке Русского географического общества.

Как сообщалось, летом 2022 года путешественник завершил в Москве экспедицию "От Полюса холода до Белокаменной", это был конный переход протяженностью 11 тыс. км. В путь Винокуров отправился из самой холодной точки планеты — Оймякона — в марте 2021 года. Главная цель путешествия — рассказать об уникальных якутских лошадях.