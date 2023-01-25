"Этот проект (по строительству лайнера — ИФ) — номер один для ОСК сейчас. Планируется, что в мае-июне состоится выход в море на ходовые испытания, конец августа-сентябрь — передача заказчику", — сказал Волынский.

Как сообщалось, четырехпалубный круизный теплоход проекта PV300VD строится по заказу "Московского речного пароходства" и будет эксплуатироваться под маркой круизной компании "Мостурфлот". Разработчик проекта — "Морское инженерное бюро".

PV300VD спроектирован как "плавучая гостиница" с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей. Пассажировместимость теплохода составляет 310 человек, для которых предназначено 155 кают различных классов.

Судно имеет габаритную длину 141,14 м, ширину 16,82 м, высоту борта 5,5 м, наибольшую осадку 3,2 м. Экипаж и обслуживающий персонал составляет 90 человек, автономность по топливу — 15 суток, по прочим видам запасов — 10 суток.

Первоначально планировалось, что МРП получит судно в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения по смене судового оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда технических проблем, возникших на верфи. В 2019 году стороны заключили дополнительное соглашение, по которому цена контракта увеличилась до 4,2 млрд рублей. Судно было спущено на воду для достройки в конце мая 2019 года.

Предполагается, что "Петр Великий" будет перевозить пассажиров на водных путях европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийское моря.

"Лотос" является ведущим судостроительным предприятием на юге России, осуществляет ремонт корпусов судов, судовых систем и механизмов. Завод входит в "Южный центр судостроения и судоремонта", структуру "Объединенной судостроительной корпорации".