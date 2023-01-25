"Среди посетителей ресторана зарегистрированы случаи сальмонеллеза после употребления 17-18 января блюд, в состав которого входит сырое яйцо (яйцо пашот)", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что управлением проведено расследование с отбором проб для лабораторного исследования и обследование персонала.

"В ходе проверки выявлены нарушения обязательных санитарных требований. В ресторане проведена заключительная дезинфекция, проводится санитарный день", — сообщил представитель ведомства, добавив, что протокол о приостановлении работы ресторана не выносился.

В тоже время информированный источник сообщил агентству, что трое заболевших остаются в больнице. "Их состояние стабильное, средней тяжести. Угрозы жизни нет", — сказал собеседник агентства.