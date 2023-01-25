Отмечается, что пассажиропоток достиг рекордного уровня "за всю историю существования предприятия".

На внутренних воздушных линиях было обслужено 3,645 млн пассажиров (рост на 8,4%); на международных воздушных линиях — 444,188 тыс. пассажиров (снижение на 30,3%).

По данным предприятия, в прошлом году во внутреннем сообщении были запущены рейсы в Астрахань, Грозный, Иркутск, Красноярск, Нарьян-Мар, Омск и Пермь. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск.

"На международных авиалиниях, несмотря на сложившуюся политическую обстановку в мире, снижение пассажиропотока частично скомпенсировано за счет открытия новых рейсов в страны ближнего зарубежья", — говорится в сообщении.

В 2022 году были открыты авиарейсы в Казахстан (Астана, Актау и Алма-Ату) и Узбекистан (Наманган). Среди зарубежных направлений были наиболее востребованы рейсы в Анталью, Стамбул, Дубай, Ош и Ташкент.

Как сообщал ранее гендиректор аэропорта Александр Андреев, на фоне введения в отношении России санкций прогнозировалось снижение пассажиропотка уфимского аэроузла в 2022 году, по базовому сценарию, на 15% — до 3,4 млн человек. В целом аэропорт Уфы рассматривал три сценария развития ситуации на рынке авиаперевозок: оптимистичный (сокращение пассажиропотока и доходов на 10%), базовый (на 15%) и пессимистичный (на 25%).

Андреев также сообщал, что пассажиропоток аэропорта в 2021 году впервые в истории работы предприятия превысил показатель в 4 млн человек. По данным Росавиации, в 2020 году пассажиропоток уфимского аэроузла составил 2,369 млн человек, в 2019 году — 3,557 млн человек. Таким образом, в 2021 году показатель вырос по сравнению с 2020 годом в 1,7 раза, по сравнению с "доковидным" 2019 годом — на 12%.