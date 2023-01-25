"Сейчас продажи летнего отдыха в отелях нашей сети пока небольшие, хотя бронирования идут активнее, чем в прошлом году. Туроператоры пока не могут заявлять полетные программы, и сейчас никто не хочет рисковать – гостиничный бизнес, туроператоры, туристы. Тем не менее, мы ждем хорошего сезона. Думаю, что что поток российских туристов будет на 10-15% меньше, чем в 2019 году, но больше, чем в 2022. Лучше всего идут продажи флагманского пятизвездочного отеля Xanadu High Class Resort в Белеке, у которого много постоянных клиентов", — сообщил журналистам менеджер по маркетингу сети Coral Group Hotels&Resorts Осман Айдын.

На российский рынок, по его словам, выделяется 30% от общего объема мест в отелях цепочки. Остальные номера уходят на европейские и внутренний турецкий рынок. При этом цены в отелях сети выросли не так сильно, как ожидалось – на 15-20%, хотя осенью многие отельеры предсказывали рост цен в Турции на 30-50%.

Фото: Coral Travel

Комментируя ситуацию с введением правительством Турции налога на размещение в отелях в размере 2% с 1 января 2023 года, отельеры отметили, что многие из них решили не взимать новый налог с туристов.

"У отельеров возникли проблемы с этим налогом. Некоторые сначала хотели включить его в цену, другие планировали взимать на ресепшн, но потом они все увидели, что невозможно разбираться с туристом на месте. Поэтому было решено взять уплату налога на себя и не брать его с туристов, фактически предложить скидку в размере 2%. В наших отелях туристы не будут ничего платить", — пояснил Айдын.

Генеральный менеджер пятизвездочного Laur Hotels в Дидиме Ферхат Айдын также сообщил, что не будет взимать с туристов налог, введенный турецким правительством. "Мы немного сократим свою прибыль, но не будем повышать цену для туристов на сумму налога", — сказал он.

По его словам, доля россиян в отеле составляла в 2022 году 10%, но в этом году объект рассчитывает нарастить ее за счет предоставления большего объема услуг, в том числе более качественного питания. До марта в отеле будут действовать скидки за раннее бронирование до 40-50%.

В Турции 1 января 2023 года вступил в силу закон, согласно которому в отелях, мотелях, гостевых домах, дачных поселках, пансионатах, апарт-отелях, термальных курортах, кемпингах с туристов должен взиматься сбор в размере 2% от стоимости всех услуг.

Фото: Coral Travel

Менеджер по продажам отеля Vogue Hotel Supreme в Бодруме Мустафа Халид сообщил о росте цен на 25% с прошлого года. В пик сезона августе номер в отеле будет стоить 600 евро на человека в день. Высокую цену отельер объяснил тем, что объект имеет собственный большой тематический парк, пользование которым входит в стоимость размещения. По его словам, этот тип отдыха очень популярен именно на российском рынке, и в прошлом году число гостей из РФ выросло на 25-30%. Доля российского рынка здесь также, как и в сети Coral Group Hotels&Resorts составляет 30%.

"Мы сейчас предлагаем скидки по раннему бронированию до 25%. Но в Бодруме, в отличие от Антальи, ранние продажи не так популярны. Мы ждем, что российские туристы начнут активно бронировать номера начиная с март", — добавил Халид.

Атташе по культуре и туризму посольства Турции Илькер Озкан заявил на конференции, что в Турции в 2023 году ожидают роста российского турпотока до более чем 6 млн. В 2022 году, по предварительным оценкам, он составил 5,2 млн.