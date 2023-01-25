"Власти решили установить на берегу Куршского залива и реки Дейма скульптуру, которая однозначно станет местом притяжения. Это мальчик, который увлеченно ловит рыбу на удочку", — сказали в администрации.

Автором работы стал калининградский скульптор Андрей Шевцов. Памятник выполнили из бронзы. Скульптура представляет собой мальчика, сидящего на камне, с удочкой в виде палки в руках. Полированная гранитная плита в композиции выполняет роль воды. На поверхности видна небольшая рыба.

Скульптура мальчика находится на благоустроенной части набережной реки Деймы.