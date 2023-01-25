"Принято решение ректором УрФУ о создании виртуального музея памяти группы Дятлова на основе современных технологий. Пока живы друзья дятловцев и участники поисков, надо спешить", — сказал Бартоломей.

По его словам, в УрФУ также поддержали инициативу об установки памятной плиты на территории вуза. Деньги на создание плиты пойдут от продажи книги "Перевал Дятлова. Кто виноват?" Сергея Согрина.

Девять туристов Уральского технического университета под руководством Игоря Дятлова погибли на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. До сих пор нет единого мнения о причинах трагедии.