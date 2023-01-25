Количество туристов, которые приехали в регион на новогодние праздники, выросло до 125 тыс. человек.

"Для нашего региона это (туризм — ИФ) одно из приоритетных направлений. Работаем с инвесторами, создаем условия для строительства гостиниц, кемпингов. Сейчас у нас в работе восемь новых крупных инвестпроектов в сфере туризма", — отметил Шапша.

Калужская область планирует развивать патриотический туризм, промышленный туризм, малые города и создать сеть экологических маршрутов и троп. Также туристический потенциал региона связан с проектами Большое Золотое Кольцо, Императорский маршрут.