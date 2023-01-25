"Законопроект позволит решить давнюю проблему, когда отдых людей на пляже не стыковался с деятельностью, которая ведется на воде. Например, на берегу расположен детский лагерь, а на воде разрешена стоянка катеров. Сейчас в пользование выдано свыше 300 км акватории, и почти нигде разрешенная деятельность не учитывает, что разрешено на побережье. Особенно это актуально для Краснодарского края", — рассказал он на посвященном развитию туризма в России совещанию под руководством президента Владимира Путина.

По словам Козлова, такая ситуация сложилась, потому что за договоры водопользования отвечает Росводресурсы и региональное Минприроды, а рекреационные зоны на суше определяет муниципалитет.

"Законопроект четко прописывает верховенство суши. Муниципалитет, прописывая зоны для отдыха, будет утверждать и правила использования водных объектов", — подчеркнул министр.

Кроме того, как рассказал глава Минприроды, активно ведется работа по развитию круизного туризма с использованием научно-исследовательских судов.

"Маршруты мы разработали: 10 нацпарков и заповедников, куда трудно добраться по суше. Для работы по маршрутам у нас уже подходят два судна, которые находятся на балансе института Росгидромет во Владивостоке. Сейчас решаем вопрос финансирования по переоборудованию в пассажирский класс", — отметил Козлов.

Министр уточнил, что к летнему сезону планируется завершить работу по первому судну "Профессор Хромов", а к 2024 году будет готово круизное судно "Академик Шокальский".