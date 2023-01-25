"Нам нужен прозрачный механизм взаимодействия с инвесторами, которые готовы заходить на разрешенные территории. То есть те, где можно устанавливать объекты рекреации. Минприроды подготовило законопроект о рекреации на ООПТ. Он находится на рассмотрении в Госдуме. Прошел первое чтение, согласован государственно-правовым управлением. Надеюсь, что депутаты примут его в весеннюю сессию во втором и третьем чтении", — сказал он на посвященном развитию туризма в России совещании под руководством президента Владимира Путина.

Как отметил Козлов, в законопроекте прописаны виды объектов строительства причем как капитального, так и некапитального типа, которые необходимы для развития туризма.

"Конкретный перечень проектов утвердит правительство. А ИЖС будет вообще запрещено", — подчеркнул министр.

Согласно документу, предоставлять земельный участок потенциальному инвестору можно будет исключительно на условиях выполнения природоохранных обязательств и на основе торгов на право заключения соглашения об осуществлении рекреационной деятельности сроком до 49 лет. Также законопроект позволит провести ревизию все ранее заключенных договоров аренды и расторгнуть их с недобросовестными арендаторами.

Будут установлены правила организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности на ООПТ. По словам Козлова, особенно это касается горнолыжных курортов и маршрутов высокогорных восхождений.

"Заработает принцип двух ключей. Утверждать план рекреационной деятельности будет Минприроды по согласованию с главой региона, в котором расположен нацпарк", — уточнил Козлов.

Также, по его словам, в проекте закона предусматривается расчет рекреационной емкости, то есть, какое количество людей может посещать территорию без ущерба для растений и животных.

Как напомнил Козлов, в России 75 млн га приходятся на особо охраняемые природные территории федерального значения. Из всех этих площадей только на 6 млн га можно заниматься рекреационной деятельностью. Именно там проложены экологические тропы и маршруты, оборудовано 1,5 тыс. туристических стоянок, работают 290 визит центров, 135 музеев и 115 скрытых точек наблюдения за дикими животными.

В 2022 году ООПТ посетили 14 млн человек, это на 32% больше по сравнению с 2021 годом.