Как говорится в пресс-релизе авиакомпании, ее доналоговый убыток без учета разовых факторов в октябре-декабре сократился до 133 млн фунтов стерлингов ($164 млн) по сравнению с 213 млн фунтов за аналогичный период предыдущего фингода.

Выручка увеличилась в 1,8 раза, до 1,47 млрд фунтов. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял 1,36 млрд фунтов.

Доход от пассажирских перевозок вырос до 975 млн фунтов с 547 млн фунтов годом ранее, небилетная выручка — до 406 млн фунтов с 230 млн фунтов.

В минувшем квартале авиакомпания перевезла 17,5 млн пассажиров по сравнению с 11,9 млн пассажиров годом ранее. Загруженность рейсов увеличилась до 87% с 77% благодаря повышению спроса вслед за снятием карантинных ограничений.

EasyJet отмечает "резкое и устойчивое" повышение спроса на туристические поездки, несмотря на высокую инфляцию.

"Мы ожидаем, что наш убыток в первом финполугодии будет существенно ниже, чем годом ранее. Это даст нам возможность получить годовую прибыль", — говорится в пресс-релизе.

"Несмотря на глобальную экономическую неопределенность, мы рассчитываем, что наша прибыль в этом году превысит прогнозы рынка", — отмечают в easyJet.

Опрошенные FactSet эксперты прогнозируют доналоговую прибыль авиаперевозчика на уровне 126 млн фунтов в текущем фингоду.