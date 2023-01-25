"С 13 февраля по 15 апреля 2023 года допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий", — сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Плановая профилактика в усыпальнице вождя Октябрьской революции проводится, как правило, раз в два года и длится около полутора месяцев.

В последний раз такие профилактические работы имели место в 2022 году, а до этого в 2020, тогда из-за пандемии допуск в мавзолей был прекращен в середине марта и возобновился только 1 июля.

Характер работ не уточняется, однако известно, что в 2017 году они были связаны, в частности, с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ленина. С ним работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Параллельно в мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры.

Обычно мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.