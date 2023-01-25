"Мы вынуждены в этом году начать строить дополнительный быстровозводимый модульный корпус здания аэровокзала для того, чтобы увеличить пропускную способность, создать более комфортные условия для пассажиров", — сказал глава региона.

По информации пресс-службы регионального правительства, этот проект омский аэропорт планирует реализовать в текущем году за счет собственных средств. Ориентировочная стоимость возведения модуля с подведением инженерных сетей составит порядка 320 млн рублей.

Бурков отметил, что пассажиропоток омского аэропорта год от года увеличивается. Так, по итогам 2022 года он достиг почти 1,6 млн человек, это стало рекордным показателем за 5 лет. По сравнению с 2021 годом прирост пассажиропотока составил 5,3%.

По словам губернатора, несмотря на уход из омского аэропорта авиакомпании Red Wings в качестве базовой, имевшиеся планы по развитию новых авианаправлений в регионе были реализованы. "Мы здесь не пострадали, привлекли другие авиакомпании, и все наши планы реализовали. У нас на конец года было 29 направлений внутри России за счет привлечения различных компаний", — сказал Бурков.

Глава региона подчеркнул, что возведение нового модуля не отменит планы по строительству современного аэропорта "Омск-Федоровка", который включен в пятилетний план строительства новых аэропортов Минтранса России, причем к реализации проекта "Омска-Федоровки" готовы подключиться инвесторы.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, сейчас пропускная способность действующего аэропорта ограничена площадью "стерильной зоны" на втором этаже. Новый вспомогательный модуль для пассажиров расширит "стерильную" зону ожидания выхода на посадку на внутренних воздушных линиях.

Площадь быстровозводимого сооружения составит около 3 тыс. кв. м. Здесь будет пять выходов на посадку, что позволит увеличить пропускную способность терминала "В" на 400-500 человек в час и обслуживать ежедневно до 4 дополнительных региональных рейсов в пиковые часы.