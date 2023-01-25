Самыми популярными маршрутами на внутренних направлениях стали Москва (за год рост пассажиропотока на 6%), Санкт-Петербург (рост на 26%) и Сочи (рост на 12%).

Всего рейсами внутри страны из самарского аэропорта воспользовались 2,438 млн пассажиров, что на 2% больше, чем в 2021 году. По международным маршрутам отправились 469 тыс. человек (снижение на 23%).

Сказались отмены привычных туристических маршрутов в первом полугодии. В то же время на 35% вырос пассажиропоток в страны СНГ (Армению, Казахстан, Таджикистан) — более 240 тыс. пассажиров совершили путешествия по этим направлениям, отмечается в сообщении.

Всего в 2022 году пассажирские рейсы из Самары осуществлялись по 52 направлениям (91 направление в 2021 году — ИФ).

В настоящее время из "Курумоча" осуществляют регулярные полеты около 20 российских и зарубежных авиаперевозчиков по 46 направлениям.