"Фестиваль возвращается в 2023 году. Мероприятие пройдет в областном центре на Сусанинской площади с 8 по 11 февраля", — говорится в сообщении.

Главная тема фестиваля — "Костромской край — источник вдохновения Александра Островского". В 2023 году исполняется 200 лет со дня рождения писателя.

В мероприятии примут участие индивидуальные авторы и команды до 10 человек. Среди них будут как профессиональные скульптуры, так и школьники, а также коллективы предприятий.

Лучших скульпторов определят в двух номинациях — снежная и ледовая скульптура.