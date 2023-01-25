"Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 млн цветов", — сообщил Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра, самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

"Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей до поздней осени. Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 млн тюльпанов, которые высадили минувшей осенью", — отметил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков уточнил, что к новому сезону в теплицах столичного ГБУ "Озеленение" вырастят свыше 150 видов цветов.

"Самые популярные — петунии и бегонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время", — добавил он.