Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 186 пассажиров. Время полета составит около 5 часов.

Кроме того, с 27 мая авиакомпания Nordwind в рамках летнего расписания также возобновит выполнение рейсов по этому направлению. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам.

Отмечается, что в прошлом году в рамках летнего расписания эти авиакомпании также выполняли рейсы по этому маршруту.

В настоящее аэропорт Сочи является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.