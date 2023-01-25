Для оформления разрешения на сайте Единой картографической системы автономного округа нужно заполнить электронную форму заявления и выбрать на карте маршрут передвижения. Выданное разрешение придет на электронную почту заявителя. При входе в природный парк или заказник достаточно показать QR-код разрешения на смартфоне.

"Мы видим рост числа желающих познакомиться с уникальными природными комплексами Полярного Урала, включая самый крупный в мире питомник овцебыков. Перевод в цифровой формат услуги по выдаче разрешений — первый шаг в развитии доступности экологического туризма для жителей и гостей нашего региона", — отметил и.о. директора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Александр Гаврилюк, слова которого приводятся в сообщении.

Находиться на особо охраняемых природных территориях можно только при наличии разрешения на их посещение. В настоящий момент заповедный фонд региона насчитывает 14 территорий с особым режимом их использования.

Как сообщалось, одним из популярных природных парков на Ямале является "Ингилор", где в полувольных условиях содержатся более сотни овцебыков. До 2026 года здесь планируется запустить 26 туристических маршрутов общей протяженностью 450 км.

В настоящее время "Ингилор" посещают порядка 1,5-2 тыс. туристов в год. Предполагается, что после 2025 года их число вырастет до 5 тыс. человек в год.