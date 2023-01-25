"Центральный районный суд признал владелицу кафе виновной по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", — отмечают приставы.

"Поводом для этого стала информация о регистрации трех случаев заболевания острым гепатитом А среди жителей Челябинска, связывающих свое заболевание с употреблением продукции общественного питания в данном заведении", — говорится в сообщении.

Приставы опечатали помещения кафе.

Как сообщалось, ранее в Челябинске опечатали кафе "Дархан" до устранения санитарных нарушений после вспышки гепатита А среди посетителей. Инцидент произошел в новогодние каникулы, когда несколько посетителей кафе попали в инфекционное отделение челябинской больницы с диагнозом "гепатит А".

По данным врачей, с характерными симптомами в праздничные дни были госпитализированы 17 человек. Все они накануне побывали в заведении общепита.

Главный санитарный врач региона рекомендовал провести вакцинацию против гепатита А среди категорий групп риска, в том числе работников общепита.