За год авиакомпании выполнили 5,987 тыс. самолетовылетов, что превышает показатель 2021 года на 4,6%.

В течение года регулярные полеты из аэропорта выполнялись по 8 маршрутам.

Столичное направление сохранило статус традиционного лидера по объему пассажиров — 50,3% воспользовались рейсами в Москву, пассажиропоток в аэропорт "Шереметьево" вырос на 6,3%.

Владивосток стал вторым по загруженности направлением. Этот маршрут заинтересовал более 142,5 тыс. пассажиров, а по итогам года авиакомпании "Аврора" и S7 осуществили в столицу Приморского края 607 самолетовылетов.

Также в пятерку лидеров по популярности вошли прямые регулярные рейсы в Новосибирск (рост пассажиропотока на 1,2%), Хабаровск (рост на 6,7%) и Иркутск (рост на 7,9%).

На рейсах региональной авиации по Камчатскому краю наиболее востребованными направлениями стали Тиличики, Оссора и Палана. В минувшем году более 38 тыс. человек воспользовались перелетами внутри полуострова.