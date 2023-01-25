Согласно им, по состоянию на 6 часов утра среды авиакомпания Japan Airlines отменила 151 рейс, а All Nippon Airways — 85 рейсов.

Отмечается, что эти рейсы выполнялись в основном в аэропорты вдоль побережья Японского моря.

Снегопад также повлиял на движение скоростных поездов.

Пассажиры застряли на несколько часов в поездах на линиях Бивако и Киото во вторник из-за снега и сильного ветра, сообщил оператор Западно-Японской железной дороги.

Восточно-Японская железная дорога, в свою очередь, сообщила о приостановке движения скоростных поездов между Фукусимой и Синдзе на линии Ямагата Синкансэн в течение всей среды.

Как сообщают СМИ, скоростные автомагистрали закрыты во многих районах от Тохоку до Кюсю.

Тем временем министерство транспорта сообщает, что государственные дороги могут быть закрыты для уборки снега в зависимости от погодных условий.

Японское метеорологическое агентство заявило, что в некоторых районах страны могут наблюдаться самые низкие температуры за десятилетие.

При этом ожидается, что сильные морозы продержатся в стране до четверга.

Между тем, соседняя Южная Корея также страдает от сильных холодов.

Как сообщают местные СМИ, в среду по всей стране выпущены предупреждения о сильных морозах.

Низкие температуры воздуха сопровождаются сильным снегопадом в южных районах страны, включая остров Чеджу.