"С 26 по 28 января включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", — говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе Вилючинского, Козельского, Корякского, Авачинского и Ключевской группы вулканов.

В центре рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

По данным МЧС, на территории Камчатского края находится более 100 лавиноопасных участков, 95 из них — на склонах Петропавловска-Камчатского. Причем более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности тут подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.

Ранее сообщалось, что к берегам Камчатки приближается циклон, который, по прогнозу, в среду днем испортит погоду в нескольких районах полуострова сильными снегопадами и ветром до ураганного. В акваториях Охотского и Берингова морей, а также Тихого океана у берегов полуострова объявлено штормовое предупреждение, там ожидаются волны высотой до 10 метров.