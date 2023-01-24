"Работы по благоустройству в парке продолжаются. Основные силы сейчас брошены на зону амфитеатра и установку малых архитектурных форм. Мы стремимся к открытию 1 июня, и можем быть спокойны — все идет к завершению", — говорится в сообщении.

В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу" уточнили, что на объекте уже сделана дорожно-тропиночная сеть и реконструирована зона родника. Сейчас идет строительство амфитеатра, заказаны малые архитектурные формы.

Как сообщалось, в ходе благоустройства в парке будет создано несколько функциональных зон. Восстановленный усадебный комплекс станет сердцем парка. На склоне от здания усадьбы до существующей лыжероллерной трассы предполагается устройство аллеи. На месте существующего музея военной техники предлагается разбить летний театр, в центральной зоне — площадь со сценой и трехъярусным амфитеатром.

Также запланировано обустройство мест для тихого отдыха. Вдоль основных пешеходных аллей разместятся скамьи и урны. На всей территории парка установят парковые светильники и камеры видеонаблюдения.