«Ключевым инструментом для строительства гостиниц является программа льготного кредитования крупных гостиниц по ставке от 3 до 5% на 15 лет. Ее обсуждали на Госсовете во Владивостоке, на сегодня отобраны 89 проектов на 430 млрд рублей. По этим проектам мы ставим задачу, чтобы бизнес максимально ответственно отнесся к своим обязательствам и ускорил ввод объектов», — сказал он на совещании по развитию внутреннего туризма под председательством президента Владимира Путина.

Решетников добавил, что спрос на программу сохраняется, так как более 40 объектов не вошли в первую программу. Кроме того, за прошедшие полгода появилось много новых проектов. «Бизнес просит объявить новый отбор. Мы предлагаем поддержать и объявить новый отбор проектов, а саму программу сделать более эффективной», — подчеркнул он.

По словам министра, ресурсы программы необходимо сконцентрировать на создании наиболее доступных отелей сегмента 3 и 4*, которые наиболее востребованы туристами. При этом в рамках первой программы из 28 тысяч номеров только 19% составили отели 3*, чуть более 54% — 4*, все остальные пятизвездочные.

Минэкономразвития также предлагает снизить предельную стоимость номера и установить ее только для субсидируемой части, в зависимости от звездности гостиниц. Инвестор может вложить больше, но субсидируемая ставка будет действовать только в пределах норматива. Третье изменение касается продолжения субсидирования кредитов для проектов реконструкции гостиниц, о котором, по словам Решетникова, также просит бизнес. «Мы предлагаем поддержать, но норматив установить на 20% ниже, чем для строительства новых отелей», — сказал министр.

«Предлагаем установить несколько групп территориальных приоритетов. Первый из них и самый важный – гостиницы в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа. Таких ОЭЗ создано 10: на Байкале, Алтае, Северном Кавказе, в Тверской области. И такой же приоритет предлагаем установить для новых территорий», — добавил он.

По словам Решетникова, предлагаемые меры господдержки строительства отелей позволят обеспечить строительство 20 тыс. новых номеров и снизить среднюю стоимость номера.

Он добавил, что за год число номеров в классифицированных отелях России увеличилось на 47 тыс. и достигло 777 тыс.