«Официальная статистика будет через неделю, но уже сейчас, по предварительным данным, мы видим, что из России в 2022 году приехало более 5,2 млн туристов. Россия заняла второе место по турпотоку среди зарубежных стран. На первом – Германия, откуда приехали более 5,6 млн человек. На третьем – Великобритания с турпотоком в 3,3 млн», — сказал он на встрече с журналистами в рамках конференции, организованной туроператором Coral Travel для агентств-партнеров.

«В 2023 году мы ожидаем более 6 млн российских туристов», — добавил Озкан.

По его словам, Турция в 2022 году заняла третье месте по общей статистике международного туризма Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). В 2019 году, до пандемии коронавируса, первые места занимали Франция, Испания и США.

«Общее число иностранных туристов составит более 51 млн – на 2% меньше, чем в 2019 году. Но это незначительные потери, так как мы знаем, что у других стран снижение по сравнению с доковидным периодом гораздо больше», — сказал представитель турецкого посольства.

Он отметил, что в 2023 году Турция планирует сделать упор на продвижение нового региона для экскурсионных туров – Юго-Восточной Анатолии.

«Он очень интересен в плане истории и культуры, а также считается кулинарной столицей Турции. Туры туда уже востребованы на азиатских рынках – в Южной Корее, Японии, но пока не популярны в России. Наша цель — более активно продвигать экскурсионные направления, так как летом отели на побережье заполнены», — подчеркнул Озкан.

В 2019 году Турция, по статистике министерства культуры и туризма страны, приняла рекордные 7 млн российских туристов, в 2021 было 4,7 млн. Россия занимала первое место по турпотоку среди зарубежных стран.