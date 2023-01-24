"Проект поможет рассказать о сражении 1380 года в доступной и интересной для детей форме. Посетители увидят, как это историческое событие было отражено в советских детских журналах, диафильмах, настольных играх, современных изданиях для детей", — сказала Котикова.

В качестве экспонатов на выставке будут представлены предметы из фондовой коллекции музея-заповедника, готовятся новые игровые комплекты.

В интерактивном пространстве продуманы зоны с напольными и настольными играми, мобильные поверхности для рисования, магнитные игры, будут использованы возможности мультимедиа.

"Новый детский проект нацелен на развитие практик социализации и творческой реабилитации музейными средствами детей с ограниченными возможностями здоровья. Незрячие посетители смогут взять в руки копии самых ценных свидетельств Куликовской битвы — реликвий сражения, найденных археологами на Куликовом поле", — отметила представитель музея.

Тактильные модели для выставки "Куликовская битва. Детский взгляд" создаст по специальной технологии коллектив Мастерской тактильных моделей Студии Шу. Автор проекта — специалист экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника "Куликово поле" Елена Попп.

Первую выставку в этому году смогут протестировать посетители Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

"Для нас важно, чтобы не только наши экспозиции, но и передвижные выставочные проекты были доступны посетителям разных категорий. Возможность реализовать наши идеи по инклюзивному наполнению выставочного проекта выводит работу музея в регионах на новый уровень и делает ее более глубокой и осознанной", — добавила Котикова.

Детскую выставку музей готовит в рамках празднования 650-летия сражения, который будет отмечаться в 2030 году.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.